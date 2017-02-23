及時雨 石門水庫增補380萬噸 水位暫時「止跌」

石門水庫及時雨增補380萬噸，水位暫時「止跌」。（記者李容萍攝）

2017-02-23 12:16

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫昨天配合鋒面進行人工增雨，累積降雨17米，為水庫再度進補380萬噸水量，約可供應3天的供水量，截至今天上午11時為止，石門水庫蓄水量為52.72％、水位高度為231.69公尺，暫時「止跌」。

不過，雖有這場及時雨進帳，石門水庫蓄水量仍只有5成過半，水位尚未回升；因應水情變化，經濟部水利署決定3月1日起桃園、林口、新北板新及新竹地區將實施一階限水，工業區用水將於特定時段減壓供水，不過各類主要用水並不受影響。