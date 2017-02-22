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研究：2030年人類平均預期壽命 可望突破90歲

最新研究顯示，南韓國民2030年平均預期壽命，女性90.8歲，男性84.1歲，居全球之冠；而法國女性預期均壽88.6歲，日本女性88.4歲，分居長壽榜的第2、3名。（路透）

2017-02-22  21:20

〔即時新聞／綜合報導〕最新研究顯示，35個已開發和開發中國家的國民，2030年平均預期壽命不論男女都會增加，女性均壽可望突破90歲的機率更高於50%。其中，又以南韓的預期均壽最高，女性90.8歲，男性84.1歲。

綜合媒體報導，倫敦帝國學院、世界衛生組織的研究人員，合作預測人類壽命，使用21個預測模型，推算35個國家2030年的人口均壽，發現各國預期均壽，不論男女都會增加，女性平均壽命突破90歲的機率更高於50%。

35國當中，又以南韓的國民預期均壽最高，女性90.8歲、男性84.1歲，美國則是國民預期均壽最低的國家之一，女性83.3歲、男性79.5歲，與墨西哥、克羅埃西亞的數據相當接近。而法國女性預期均壽88.6歲，日本女性88.4歲，分居長壽榜的第2、3名。

這項刊登於英國醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究指出，南韓經濟進步迅速，人民擁有良好的營養來源，無論貧富也都能獲得醫療保障，是促成國民長壽的主因。

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