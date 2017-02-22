平平出國玩得多花5千高鐵錢 南部人這麼說…
2017-02-22 18:27
［記者黃旭磊／高雄報導］桃園國際機場航點多，南部旅客需搭高鐵、客運、自行開車或接駁機北上，以高鐵票為例，兩人來回要價5千元，出團團費就比北部旅客要多，旅客反映不同意見。
中南部旅客若選擇歐、美團體出國，只能在桃園機場集合，日韓早班機也多在桃園，接駁的交通工具上若選擇搭機，高雄機場華航接駁機只有清晨1班；若搭高鐵，單趟全票1330元，兩人來回價破5千；而若高鐵車次趕不上早班機，還需前一晚預先抵達，有旅客抱怨，也有人認為無所謂。
鍾姓女客於旅行業服務，她表示，歐洲等長程線一定要到桃園搭，畢竟是自己選擇，不在意多花時間、金錢，就像政府單位多在台北，南部同業自費搭高鐵開會，政府不會補貼。
鄭姓旅客為郵局幹部，過年前自行開車到桃園，搭機前去中國西安旅遊。鄭先生批評說，油錢、過路及停車都是錢，很累，為何高雄沒班機，「從桃園出，對南部人真的很浪費時間、精力和錢。」
網友po文反映，政府重北輕南必導致南部人口少，高捷設「高雄機場站」比桃園機場捷運還早8年，也不見旅客暴增，可見得運量還是北部多。
高雄旅行公會理事長吳盈良表示，南部旅客當然希望從高雄出發，舉例來說，航空公司賣台北跟高雄都是1萬元，南部旅客成本卻比台北高，還要提早出發4至5小時，政府應有效分配資源，在高雄闢航點，國外旅客也會進來。
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