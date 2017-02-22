| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

平平出國玩得多花5千高鐵錢 南部人這麼說…

2017-02-22  18:27

［記者黃旭磊／高雄報導］桃園國際機場航點多，南部旅客需搭高鐵、客運、自行開車或接駁機北上，以高鐵票為例，兩人來回要價5千元，出團團費就比北部旅客要多，旅客反映不同意見。

中南部旅客若選擇歐、美團體出國，只能在桃園機場集合，日韓早班機也多在桃園，接駁的交通工具上若選擇搭機，高雄機場華航接駁機只有清晨1班；若搭高鐵，單趟全票1330元，兩人來回價破5千；而若高鐵車次趕不上早班機，還需前一晚預先抵達，有旅客抱怨，也有人認為無所謂。

鍾姓女客於旅行業服務，她表示，歐洲等長程線一定要到桃園搭，畢竟是自己選擇，不在意多花時間、金錢，就像政府單位多在台北，南部同業自費搭高鐵開會，政府不會補貼。

鄭姓旅客為郵局幹部，過年前自行開車到桃園，搭機前去中國西安旅遊。鄭先生批評說，油錢、過路及停車都是錢，很累，為何高雄沒班機，「從桃園出，對南部人真的很浪費時間、精力和錢。」

網友po文反映，政府重北輕南必導致南部人口少，高捷設「高雄機場站」比桃園機場捷運還早8年，也不見旅客暴增，可見得運量還是北部多。

高雄旅行公會理事長吳盈良表示，南部旅客當然希望從高雄出發，舉例來說，航空公司賣台北跟高雄都是1萬元，南部旅客成本卻比台北高，還要提早出發4至5小時，政府應有效分配資源，在高雄闢航點，國外旅客也會進來。

廣告
  • 中南部旅客搭高鐵到桃園，準備搭機出國。（記者黃旭磊攝）

    中南部旅客搭高鐵到桃園，準備搭機出國。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出國旅遊 航線
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：平平出國玩得多花5千高鐵錢 南部人這麼說…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.