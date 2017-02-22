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《釧兒》音樂劇巡演台南 澎恰恰扮說書人

《釧兒》音樂劇音樂會將於2月24日至26日，於台南文化中心演藝廳舉行演出。（台南文化中心提供）

2017-02-22  12:13

〔記者蔡文居／台南報導〕《釧兒》音樂劇音樂會將於桃園、台南與高雄等地展開台灣巡演，其中，台南場訂2月24日至26日（週五至週日）於台南文化中心演藝廳舉行演出，由故事原創、藝人澎恰恰擔任說書人，並特別邀演金曲歌王荒山亮大展歌喉。

台南文化中心表示，《釧兒》原創故事出自澎恰恰對薛平貴與王寶釧故事的無法忘懷，演出中更親自化身說書人，為《釧兒》的故事穿針引線；音樂家李哲藝精心打造的動人樂章，讓音樂與台語語韻完美結合；金曲歌王荒山亮從歌手身分，挑戰音樂劇舞台上演、唱、跳的現場演出。

文化中心表示，躍演藝術總監曾慧誠每次加演後，仍不倦於調整演出內容，讓《釧兒》可以更貼近觀眾，相信此次的加演，將帶來不同於前的感動。期待可以讓更多觀眾感受到，這個從台灣土地生長而成的故事，其中親近又獨特的魅力。

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