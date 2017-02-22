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她的3個小孩當中有「巨嬰」 網友笑：巨嬰胎記好漂亮

有女網友在「爆廢公社」貼出自己三個「小孩」合照，不過有人指出「最右邊的那個巨嬰」怪怪的，原來「巨嬰」是該名網友的老公，合照讓許多網友直呼溫馨。 （圖擷取自爆料公社臉書粉絲專頁）

2017-02-22  10:48

〔即時新聞／綜合報導〕這樣的「巨嬰」你有看過嗎？有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出自己的三個「小孩」合照，不過有網友指出「最右邊的那個巨嬰」怪怪的，原來「巨嬰」是該名網友的老公，合照也讓許多網友直呼溫馨。

該名女網友指出，在貼出的照片中，從左至右分別是「新生兒」、「嬰兒」、「巨嬰」，她笑說「這是我的三個小孩」，不過有網友注意到最右邊的「巨嬰」，紛紛大笑地說：「最右邊的小孩，沒用心幫他洗澡喔！妳看看看，身上都長青苔了！」、「右邊不只長青苔，還先天性近視～」、「這巨嬰都沒洗澡嗎？都卡青苔了...」、「巨嬰的胎記好漂亮～」

而原來這位「巨嬰」是女網友的老公，其他網友留言所說的「青苔」則是老公身上的刺青，在老公旁邊躺著的是兩人的寶貝女兒們，老公扮成「巨嬰」與女兒們合照，同時也像嬰兒般被棉被包起來，合照讓許多網友感到十分溫馨。

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