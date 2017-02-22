石門等5座水庫啟動人工增雨

石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）

2017-02-22 09:20

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部昨天水情會議才宣布新北板新林口、桃園、新竹地區從3月1日實施第一階段限水（即夜間減壓供水），水利署今天全面啟動施作地面增雨，期盼老天爺能多下點雨來為水庫解渴。

今年入春後降雨偏少，水利署今天把握鋒面接近的機會，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫均於上午8時前整備完成，俟有天候條件，即刻啟動增雨作業。繼寶二水庫於上午8時30分、石門水庫也於9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。

水利署長賴建信表示，水利署已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。

石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）

石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）