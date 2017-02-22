石門等5座水庫啟動人工增雨
2017-02-22 09:20
石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部昨天水情會議才宣布新北板新林口、桃園、新竹地區從3月1日實施第一階段限水（即夜間減壓供水），水利署今天全面啟動施作地面增雨，期盼老天爺能多下點雨來為水庫解渴。
今年入春後降雨偏少，水利署今天把握鋒面接近的機會，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫均於上午8時前整備完成，俟有天候條件，即刻啟動增雨作業。繼寶二水庫於上午8時30分、石門水庫也於9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。
水利署長賴建信表示，水利署已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。
石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）
石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）
石門水庫上午9時在水庫壩頂燃燒「碘化銀」焰劑實施人工增雨。（記者李容萍攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 自由廣場》江南案金正男案 太像了
- 超強「機車震」！ 裸男女騎車做愛紅遍南美洲
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
- MLB》打擊威猛 古巴重砲還要投「蝴蝶球」？
- 12公分刀疤浮腫淡化 10年前沒認出父屍
- 中橫白沙橋復建 單孔隧道貫通
- 被前女友騙走500萬？鄧佳華想跳摩天輪
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光
- 中市第19家日照 龍井多元照服中心開幕
- 千呼萬喚 正義國宅都更120.9億元聯貸案簽約
- 異性戀也想民事結合 英法院不准
- 捍衛權益抗爭為「世世代代」？ 李來希被鄉民酸爆
- 竹田徵才明登場 289職缺等你來
- 鏗鏘集》天猶未光
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 一日遊限駛300公里 遊覽車業者反彈
- 為官兵授課 老師搭船親赴烏坵
- 〈愛情軍師團〉謝謝你離開我
- 黃小琥1曲2萬 不想再「演」評審
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 脫北者擁立兄長 逼急金正恩
- 組訓鬧僵擺一旁 吳志揚送加菜金
- 毆打「放香蕉」男 動私刑4嫌落網
- 剪黏大師陳三火 中原大學個展
- 自由開講》回應周玉蔻與胡忠信對李遠哲的批判
- 馬克華伯格淚灑片場 鄉親力挺
- 考試院副院長被提名人：逐年分段廢除18％
- 曾蔭權收賄案 今早押還法院候判
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 談降低考委人數 李逸洋：恐被少數人把持
- 《小檔案》林業園區 登錄文化景觀
- 女偶像被砍20多刀嘴巴麻痺！殘忍兇嫌竟只願賠55萬
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- MLB》春訓第5天 一朗寫生涯16年首次紀錄
- 教唆洩密案 馬、柯庭上交鋒
- 遞補市議員不到一年 林素真也涉賄 遞補當選無效
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：石門等5座水庫啟動人工增雨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分