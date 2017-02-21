健康醫療》低劑量電腦斷層揪肺癌 及時救警一命
2017-02-21 19:29
利用低劑量電腦斷層診斷肺癌，效果比一般胸部X光更佳。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化有名40多歲員警有抽菸習慣，但身體從未出現跟肺部有關的病兆，胸部X光檢查時也沒發現異常，直到去進行「低劑量電腦斷層」檢查時，才發現肺部右下方有一個1.7公分腫瘤，幸好是屬第一期，部分切除後已恢復上班。員榮醫院健康管理中心主任黎雨青表示，利用「低劑量電腦斷層」檢查肺癌，可以診斷腫瘤至0.3公分，對於高危險群可降低2成的死亡率。
根據國人十大死因，癌症蟬聯34年榜首，肺癌居冠，而最危險的致癌原因竟是可堆積在肺部深處的細懸浮微粒（PM2.5），世界衛生組織對此也在2014年將空氣污染列為主要環境致癌物，引發肺癌風險更勝二手菸，對於近年台灣空氣污染經常發生「紫暴」情況，對國人健康無不是一大警訊。
黎雨青指出，PM2.5直徑只有頭髮的1∕28，因為非常細微，因此容易深入肺部，進而引起肺部發炎、氣喘等呼吸病症，肺部長期附著污染物就可能造成肺泡上皮細胞產生病變，形成毛玻璃樣結節，引發致癌危機。
黎雨青說，一般胸部X光能發現的肺癌大小約2到3公分，2公分以下的肺部結節有高達5成以上被遺漏，若利用「低劑量電腦斷層」檢查，則能發現至0.3公分小的病灶，而且此種方式不需使用顯影劑，輻射劑量大幅降低，也不必禁食，30秒就可以檢查完畢，相當簡便。
黎雨青說，去年11月有名員警到院檢查，雖然他有多年抽煙習慣，卻從無發生肺部任何病變，直到做了低劑量電腦斷層，才發現肺部有一個1.7公分的結節，確診後是肺癌，幸好早期發現，未侵襲到淋巴結或轉移，經開刀切除後目前已恢復上班。他也呼籲，高危險族群早期檢查，即可降低2成死亡率。
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