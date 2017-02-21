健康醫療》諾羅病毒肆虐 單週破14萬人次腹瀉就醫
2017-02-21 17:59
〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布最新疫情監測結果，上週腹瀉門急診就醫約14萬3千人次，創下今年單週新高，是農曆春節達高點後，再次出現升溫趨勢，且通報21起、涉及147人的腹瀉群聚案件，其中約7成發生在校園，疾管署提醒，目前仍為病毒性腸胃炎好發季節，民眾要注意個人衛生，且食物煮熟再食用。
根據疾管署資料顯示，今年共發生74起腹瀉群聚事件，其中62起為諾羅病毒感染，占比84%，流行去年9月發現、與日韓相同的新型諾羅病毒GII.2，另有6起為諾羅病毒與輪狀病毒混合感染，其餘屬於細菌性病原感染、輪狀病毒感染；發生地點主要是校園，尤其是國小與幼兒園，共39起，其他則是餐飲旅宿業16起，旅行團也有5起。
疾管署提醒，諾羅病毒經常透過糞口途徑傳染，尚無特效藥可治療，因此準備食物或用餐前、如廁後要勤洗手，烹調食物時也要使用安全的食材來源，且煮熟再食用，尤其是貝類等水產品；若出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應充分休息，注意補充水分與營養，並以少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖食物，待症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，降低傳播風險。
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