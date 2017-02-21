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吉祥物「古弟」 當全運會親善大使

106年全國運動會吉祥物「古弟」，今日正式由宜蘭縣副縣長朱壽騫（左）授予全運會親善大使的頭銜。（圖由宜蘭縣政府提供）

2017-02-21  17:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕106年全國運動會吉祥物「古弟」，今日正式由宜蘭縣府縣長朱壽騫授予全運會親善大使的頭銜，縣政府表示，古弟除了將肩負起10月21日至26日競賽期間為選手們加油打氣的任務外，更將巡迴各地推廣古弟健康操，一方面帶著大家動起來、激發對運動的熱情，也藉此讓全國的好朋友們認識宜蘭充滿溫度的人、文、地、景、物。

縣政府表示，有著宜蘭人耿直樸實特質的古弟，來自被廣袤海洋環抱的美麗島嶼龜山島，除了有著福氣的大肚腩跟水亮大眼睛，更有個親切響亮的英文名字「Good」，名字意寓了宜蘭人的幸福感，也代表了古弟想把宜蘭的幸福與滿足、透過貼心的款待，傳遞給每一個來到宜蘭的賓客們。

縣政府說，為了幫選手們加油打氣，同時讓大家都能跟著選手一起律動，全運會也特別推出了古弟健康操，在古弟出現的不同場合，都可以跟著古弟一起扭扭臀、擺擺腰。

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  • 106年全國運動會吉祥物「古弟」，今日正式由宜蘭縣副縣長朱壽騫授予全運會親善大使的頭銜。（圖由宜蘭縣政府提供）

    106年全國運動會吉祥物「古弟」，今日正式由宜蘭縣副縣長朱壽騫授予全運會親善大使的頭銜。（圖由宜蘭縣政府提供）

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