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發燒話題》金正男遭秒殺中什麼毒？ 我國醫師這樣說

馬來西亞媒體《新海峽時報》刊出金正男在遇刺後昏迷的身影。（圖取自YouTube）

2017-02-21  14:36

〔記者林惠琴／台北報導〕北韓領導人金正恩的哥哥金正男遇刺身亡，各種未經證實的消息滿天飛，外界懷疑可能是被施用蓖麻毒素或河豚毒素等毒物而遭秒殺，我國腎臟科醫師江守山今日則在臉書上發文表示，不可能是蓖麻毒素或河豚毒素，反而可能是乙醯膽鹼酶的抑制劑！

江守山指出，對於北韓領導人金正恩的哥哥金正男遇刺，很多人指出是使用蓖麻毒素或河豚毒素，不過基本上「這兩個是絕對不可能的」。

江守山解釋，蓖麻毒素中毒之後，人要死亡大約需要8個小時，而河豚毒素則是癱瘓肌肉，因此只要不斷進行心肺復甦術，中毒者就不會死亡，很多中河豚毒素的人甚至會處在不死不活的狀態好幾天，因此這兩者都不適合做為快速刺殺的毒物。

江守山強調，回顧北韓的經歷，過去就是使用乙醯膽鹼酶的抑制劑，速度快，且搶救者若不知道是什麼毒，也不會知道該如何搶救，從金正男中毒到死亡僅幾分鐘的時間，很像是乙醯膽鹼酶抑制劑中毒的症狀。

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  • 我國醫師指出，北韓領導人金正恩的哥哥金正男中毒，可能是被施用乙醯膽鹼酶的抑制劑。（擷自醫師臉書）

    我國醫師指出，北韓領導人金正恩的哥哥金正男中毒，可能是被施用乙醯膽鹼酶的抑制劑。（擷自醫師臉書）

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