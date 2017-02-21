抗禽流感 柯P：煮熟了就變成營養品

抗禽流感，台北市長柯文哲今呼籲民眾把握三原則，強調雞肉、雞蛋等一定要煮熟了才食用，並強調，就算是濾過性病毒，「煮熟了就變成營養品」。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-21 12:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕禽流感疫情延燒，在中國已造上百人死亡，台灣日前也傳出首例境外移入。台北市長柯文哲今呼籲民眾把握三原則，強調雞肉、雞蛋等一定要煮熟了才食用，並指自己常在講，就算是濾過性病毒，「煮熟了就變成營養品」。

面對禽流感疫情，柯文哲表示，把握三個原則，第一，不要接觸禽鳥活禽，不要餵鴿子幹嘛的，第二點在這段期間，「拜託大家不要生吃雞蛋、雞肉」，反正煮熟了就沒有事，就算是濾過性病毒，「我把你煮熟了就變成營養品」，還有一點就是如果有處理禽類，記得做完以後要用肥皂洗手。

上個月，首例從境外移入感染到H7N9的台商，目前病況嚴重還在加護病房。疾管署從他的檢體中，發現H7N9病毒出現變異，據推測可能是病人接受治療，病毒產生抗藥性的結果。