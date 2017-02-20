不再一票難求！ 花東雙軌電氣化可行性研究過關
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會通過交通部提報的「花東地區鐵路雙軌電氣化可行性研究」，將斥資410.67億元，將現有花蓮站至南迴線知本站間單軌路線約107.8公里進行雙軌化，目標107年底完成綜合規劃、115年6月全線完工，屆時花東鐵路班次可增加一倍，民眾返鄉或前往花東觀光不再一票難求。
交通部體工局主秘溫代欣表示，花東鐵路總長162公里，有些路段已經雙軌，但仍有107.8公里是單軌運行，單軌缺點是火車需要停等，距離越長停等時間越長，雙軌之後停等問題解決，速度提升，運量當然也可提升，此外，過去一旦有交通事故發生，花蓮聯外道路就會被迫中斷，鐵路雙軌運行之後，這個問題自然也獲得解決。
交通部初步規劃可行性報告通過後將花2年半時間完成綜合性規劃、二階段環評，另外需要2年半時間進行工程設計、都市計劃等前置作業，真正動工時間會落在110年6月，最快115年6月完成全線雙軌化運行；因應未來雙軌化及列車營運需求，規劃於現有單軌道旁增設一股道，配置月台路線，並維持既有場站及股道功能，並儘量在既有鐵路用地範圍內規劃新路線。
過去花東鐵路尖峰時間1小時也才3班，溫代欣說，花東鐵路雙軌化後，尖峰時間1小時將增加至5班，平均總班次可增加1倍，屆時不僅可改善花東人旅運需求，也能帶動區域經濟，縮短旅客旅行時間。
至於何時可完成全台鐵路雙軌化？溫代欣指出，東部鐵路目前還有台東到潮州路段正在執行電氣化工程，考量此路段較為複雜也還有地形上的問題，台東到潮州路段會先等到電氣化工程完畢後再另外規劃。
國發會副主委龔明鑫表示，此次委員會通過的花東鐵路雙軌化屬於行政院日前宣布的5大前瞻基礎建設之一，軌道運輸也兼具對生態的保護，國發會將儘量促成，包括縮短環評時間等，讓花東人返鄉不再一票難求。
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