148公斤的肉販久站負荷大 下肢靜脈性潰瘍

2017-02-20 20:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕體重148公斤的肉販因有肥胖問題，加上工作需長期久站，出現下肢靜脈曲張及右腳踝出現久久不癒的傷口，經醫師診斷是靜脈性潰瘍，經雷射手術復原，醫師提醒肥胖者因皮下脂肪肥厚，即使有靜脈曲張也易忽略，若有腿部酸脹或小腿皮膚變黑就要注意，及早就醫檢查。

台中心血管專科診所醫師陳建彰指出，這名男性年約四十，身高172公分，但體重卻達148公斤，身體質量指數達50 ，由於原本體重就超重，原已對下肢產生沉重的負擔，再加上工作的關係，每天需站立工作4到6小時，造成下肢出現靜脈曲張。

陳建彰說，肥胖型的靜脈曲張病人多因骨盆腔與腹腔內的脂肪過多，壓迫到腹腔內的靜脈，造成下肢靜脈回流的阻力增加，使下肢靜脈內壓力上升與血流速度變慢，造成下肢靜脈曲張甚至靜脈血栓的風險。

陳建彰說，但肥胖者的靜脈曲張往往潛藏於肥厚的皮下脂肪層，外表不容易觀察出來，常被忽略，不知不覺中造成病況加重。

陳建彰指出，這名肉販已出現嚴重的鬱血性皮膚炎以及靜脈性潰瘍，右腳疼痛不已，甚至天天抽筋，前來檢查時表示，潰瘍傷口已3個月均未癒合，因工作無法不站著，才趕緊尋求治療之道。

經血管超音波評估後，陳建彰指出，替病人進行微創雷射手術治療，手術後病人即刻下床行走，目前腳上的潰瘍也已經完全癒合，考量個案的工作及體重狀況，為避免再復發，已請個案工作時穿著壓力襪。

他提醒體重過重者，若覺得自己腿部總是痠脹，且小腿皮膚變黑，就要小心有潛在靜脈曲張的可能性，應及早就醫檢查。

另若民眾工作需久站，陳建彰建議可每到一段時間走動一下，或站著時抬一下或活動腳底板，均有助血液循環，可避免靜脈曲張風險。