148公斤的肉販久站負荷大 下肢靜脈性潰瘍
2017-02-20 20:48
〔記者蘇孟娟／台中報導〕體重148公斤的肉販因有肥胖問題，加上工作需長期久站，出現下肢靜脈曲張及右腳踝出現久久不癒的傷口，經醫師診斷是靜脈性潰瘍，經雷射手術復原，醫師提醒肥胖者因皮下脂肪肥厚，即使有靜脈曲張也易忽略，若有腿部酸脹或小腿皮膚變黑就要注意，及早就醫檢查。
台中心血管專科診所醫師陳建彰指出，這名男性年約四十，身高172公分，但體重卻達148公斤，身體質量指數達50 ，由於原本體重就超重，原已對下肢產生沉重的負擔，再加上工作的關係，每天需站立工作4到6小時，造成下肢出現靜脈曲張。
陳建彰說，肥胖型的靜脈曲張病人多因骨盆腔與腹腔內的脂肪過多，壓迫到腹腔內的靜脈，造成下肢靜脈回流的阻力增加，使下肢靜脈內壓力上升與血流速度變慢，造成下肢靜脈曲張甚至靜脈血栓的風險。
陳建彰說，但肥胖者的靜脈曲張往往潛藏於肥厚的皮下脂肪層，外表不容易觀察出來，常被忽略，不知不覺中造成病況加重。
陳建彰指出，這名肉販已出現嚴重的鬱血性皮膚炎以及靜脈性潰瘍，右腳疼痛不已，甚至天天抽筋，前來檢查時表示，潰瘍傷口已3個月均未癒合，因工作無法不站著，才趕緊尋求治療之道。
經血管超音波評估後，陳建彰指出，替病人進行微創雷射手術治療，手術後病人即刻下床行走，目前腳上的潰瘍也已經完全癒合，考量個案的工作及體重狀況，為避免再復發，已請個案工作時穿著壓力襪。
他提醒體重過重者，若覺得自己腿部總是痠脹，且小腿皮膚變黑，就要小心有潛在靜脈曲張的可能性，應及早就醫檢查。
另若民眾工作需久站，陳建彰建議可每到一段時間走動一下，或站著時抬一下或活動腳底板，均有助血液循環，可避免靜脈曲張風險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
- 華航班機起飛前…蒙皮受損凹陷
- 醫訊》大林慈濟安寧緩和醫療獲國家品質標章
- 交通部推6項措施 要讓民眾228連假安心出遊
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 11次酒測失敗 老翁稱肺病不能吹氣 當場掏菸吞雲吐霧
- NBA》柯爾搞笑藉職務之便 竊取西部球隊戰術（影音）
- 債務糾紛引殺機 男子麵店結帳被砍雙臂
- 吃感冒退燒藥... 幼兒園3歲男童午睡後猝死
- 美國防部長突訪伊拉克 強調：不是來拿石油
- 日本推可食用名片海苔
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 東京此處挖出100具屍骨 靈媒警告：千萬別去
- 曾全身只剩不到800元 男歌手苦熬9年才翻紅
- 為了拱江蕙「開麥」 歌神提出這個邀約...
- 台中少年被毆命危 阿姨：有什麼深仇大恨？
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 老婆承認出軌 老公怒告老王卻不起訴...
- 小檔案：水火同源
- 高中棒球聯賽》最終12強抽籤 「台灣春季甲子園」22日起開打
- Krystal脫了！「薄紗+Bra」出道以來最大尺度
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 奪獎台灣同志片 因這理由不能拿輔導金
- 空拍機誤闖小英維安範圍 追查出持有者
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- 脫離與政府隸屬關係後…》救國團主任人選 仍由蔣經國指派
- NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
- 和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題
- 自由共和國》謝世忠／人類學的終結
- 〈生活OK繃〉冰烤地瓜 冷熱皆宜
- 西川貴教娃娃音炒氣氛 被粉絲逼哭
- 前菲警：杜特蒂曾設暗殺小組 殺電台主持人、孕婦
- 滅火器港都狂奔 拉粉絲當主角
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 超模旅館點羊奶 羊奶僅千元、送奶費卻破萬
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 娜姐使手段領養雙胞胎？生父淚訴：不知女兒永不再回來
- 涉香菸買票 供出收2萬賄款
- 除蝶戀花事故外 傳觀光局長請辭還有其他因素
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 農委會鴨、鵝不分 林聰賢：專家太多過於自信
- 金酒「靠自己」再贏一場就晉季後賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：148公斤的肉販久站負荷大 下肢靜脈性潰瘍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分