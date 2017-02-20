| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
浩天吸金案 副總裁張峻豪限制出境、出海及住居
 首頁 > 生活

148公斤的肉販久站負荷大 下肢靜脈性潰瘍

2017-02-20  20:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕體重148公斤的肉販因有肥胖問題，加上工作需長期久站，出現下肢靜脈曲張及右腳踝出現久久不癒的傷口，經醫師診斷是靜脈性潰瘍，經雷射手術復原，醫師提醒肥胖者因皮下脂肪肥厚，即使有靜脈曲張也易忽略，若有腿部酸脹或小腿皮膚變黑就要注意，及早就醫檢查。

台中心血管專科診所醫師陳建彰指出，這名男性年約四十，身高172公分，但體重卻達148公斤，身體質量指數達50 ，由於原本體重就超重，原已對下肢產生沉重的負擔，再加上工作的關係，每天需站立工作4到6小時，造成下肢出現靜脈曲張。

陳建彰說，肥胖型的靜脈曲張病人多因骨盆腔與腹腔內的脂肪過多，壓迫到腹腔內的靜脈，造成下肢靜脈回流的阻力增加，使下肢靜脈內壓力上升與血流速度變慢，造成下肢靜脈曲張甚至靜脈血栓的風險。

陳建彰說，但肥胖者的靜脈曲張往往潛藏於肥厚的皮下脂肪層，外表不容易觀察出來，常被忽略，不知不覺中造成病況加重。

陳建彰指出，這名肉販已出現嚴重的鬱血性皮膚炎以及靜脈性潰瘍，右腳疼痛不已，甚至天天抽筋，前來檢查時表示，潰瘍傷口已3個月均未癒合，因工作無法不站著，才趕緊尋求治療之道。

經血管超音波評估後，陳建彰指出，替病人進行微創雷射手術治療，手術後病人即刻下床行走，目前腳上的潰瘍也已經完全癒合，考量個案的工作及體重狀況，為避免再復發，已請個案工作時穿著壓力襪。

他提醒體重過重者，若覺得自己腿部總是痠脹，且小腿皮膚變黑，就要小心有潛在靜脈曲張的可能性，應及早就醫檢查。

另若民眾工作需久站，陳建彰建議可每到一段時間走動一下，或站著時抬一下或活動腳底板，均有助血液循環，可避免靜脈曲張風險。

廣告
  • 148公斤的肉販體重加上久站負荷，下肢出現靜脈性潰瘍。（記者蘇孟娟攝）

    148公斤的肉販體重加上久站負荷，下肢出現靜脈性潰瘍。（記者蘇孟娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 肥胖 肥胖問題 靜脈性潰瘍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：148公斤的肉販久站負荷大 下肢靜脈性潰瘍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.