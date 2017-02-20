醫療宣導》40歲民眾的好康 這些健檢免費...

2017-02-20 14:22

〔記者林彥彤／台北報導〕40歲民眾請注意，是否想健檢卻怕花大錢呢？衛福部國民健康署今天指出，針對年滿40歲的民眾，有提供「成人預防保健服務」，不僅可免費做血壓、血糖、肝功能等6項篩檢，女性還可免費做子宮頸抹片檢查，呼籲民眾善加利用。

根據國健署104年成人預防保健服務資料顯示，全國共有181萬以上的人接受服務，其中新發現高血壓的比率為20.2%、高血糖8.9%、高血脂28%。

國健署署長王英偉表示，「成人預防保健服務」包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，主要是對國人常見六項健康問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重）進行評估，以即早發現問題並治療。

國健署提供40到64歲的民眾，每三年免費一次的「成人預防保健服務」；65歲以上的民眾則是每年一次免費健檢，換算內容大約可省千元以上，民眾可到全國六千多家醫療院所接受服務，相關訊息可洽當地衛生局/所或主動詢問經常就醫的醫療院所。