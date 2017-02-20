醫療宣導》40歲民眾的好康 這些健檢免費...
2017-02-20 14:22
〔記者林彥彤／台北報導〕40歲民眾請注意，是否想健檢卻怕花大錢呢？衛福部國民健康署今天指出，針對年滿40歲的民眾，有提供「成人預防保健服務」，不僅可免費做血壓、血糖、肝功能等6項篩檢，女性還可免費做子宮頸抹片檢查，呼籲民眾善加利用。
根據國健署104年成人預防保健服務資料顯示，全國共有181萬以上的人接受服務，其中新發現高血壓的比率為20.2%、高血糖8.9%、高血脂28%。
國健署署長王英偉表示，「成人預防保健服務」包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，主要是對國人常見六項健康問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重）進行評估，以即早發現問題並治療。
國健署提供40到64歲的民眾，每三年免費一次的「成人預防保健服務」；65歲以上的民眾則是每年一次免費健檢，換算內容大約可省千元以上，民眾可到全國六千多家醫療院所接受服務，相關訊息可洽當地衛生局/所或主動詢問經常就醫的醫療院所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 潘裕文險棄歌手夢 聽唐綺陽12字轉念
- NBA》字母哥轟炸籃框 柯瑞趴在地上投降（影音）
- 〈婚姻研究院〉公婆戰爭 媳婦難介入
- 租車糾紛 圍捕女駕駛搞得像抓槍擊要犯
- 3年車禍142件 竹東公道五路加強測速取締
- 【藝文短訊】 楊澤、楊婕文學對談
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 賴神推薦參選新北市長 吳秉叡：將向賴請益
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 林辰唏「脫衣哺乳」挨批 高鐵這樣回應
- 反年金改革 退伍軍人團體明起輪值抗爭
- 冷眼集》「靠邊站」的冤仇
- 新版禁穆令最快21日公布
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 〈生活OK繃〉冰烤地瓜 冷熱皆宜
- 司改國是會議討論 林峯正駁黑箱說法
- 〈品牌故事〉天和鮮物巨資圍海 為養健康好魚
- 陸軍寒戰營 撩起青年熱血
- 反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
- 自由共和國》倉田徹／東亞「青年政治」和「本土意識」
- 小檔案》航母打擊群
- 農委會鴨、鵝不分 林聰賢：專家太多過於自信
- 美軍F-22隱形戰機首次部署澳洲 美媒：對抗中國
- (Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題
- 美容師升格為老鴇 楊女媒介賣淫法辦
- 1314求婚鑽戒遺失 眼尖女警幫找回
- 司改國是會議分組會議今召開 前景看法分歧
- 馬參加郝總部成立 吳敦義不回應
- 新式相機圖案「測速」警告標示 屏縣上路
- 屏東農會選舉首戰 竹田在野派勝出
- （台北）農會改選 關鍵士林區龍虎鬥
- 小三奪柏林影后 金敏喜高調示愛不倫導演
- 「旅行者」沸騰台北 主唱跳下台握手
- 公開挺郝 胡志強：台中市不贏我也負全責
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫療宣導》40歲民眾的好康 這些健檢免費...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分