「拆屋還地」下一個？ 雙語學校地主提行政訴訟
2017-02-18 20:45
彰化縣鹿江中小學正在籌備中，將採雙語課程。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府因為官司敗訴，讓彰化市大成國小可能面臨拆屋還地的困境；而正在籌備中的鹿港鎮鹿江國中小，其地主已提出行政訴訟，希望循著「大成國小」的模式，透過法律途徑要回被徵收的土地。
鹿江中小學籌備主任李錦仁表示，該校為鹿港文中2、文小4用地，佔地約7公頃，目前正在準備第1期工程的招標作業，預計在今年4到5月完成招標，興建教室、辦公室與圖書館，總經費約為1億2千萬元，預計在108學年度開始招收國中部，將採雙語教育。
不過，鹿江中小學預定地的地主表示，校地在民國78年完成徵收，徵收計畫書表明要在90年12月31日前完成設校，卻是一拖再拖，然後又花錢在上面蓋籃球場、生態園，地主曾經向內政部提出訴願遭到駁回，由於鹿港人口成長緩慢，根本沒有設校需求，希望透過法律途徑來「廢止徵收」。
彰化縣教育處副處長張雀芬指出，大成國小與鹿江中小學的情況不同，地主引用的法條也不同，鹿江中小學的地主是引用「土地徵收條例」來申請「廢止徵收」，但縣府主張鹿江中小學的校地，從徵收以來都有設校計畫，也有設校需求。
而大成國小官司敗訴引發各界對「拆屋還地」的憂慮，彰化縣副縣長林明裕表示，為保障學子受教權，將會窮盡一切的努力，全力爭取大成國小在現址辦學，不管是透過司法救濟，或是自籌款項，或者是要向中央申請補助，都會爭取讓大成國小在「現址」繼續辦學。
彰化縣鹿江中小學正在籌備中，將採雙語課程。（記者劉曉欣攝）
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