台鐵山佳舊站復舊完成 首創新舊車站併存模式
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局及台鐵今天上午為百年古蹟山佳火車站舊站舉辦開幕典禮，受邀出席的98歲阿嬤洪陳乖，當年曾在附近的大豐煤礦做過洗炭工，昨天再見到蒸氣火車開進山佳站開心憶當年；85歲的楊賴鳳，先生也是礦工，她是推碳車，從早推到晚，一天工資兩塊半，她笑說自己就住在火車站旁，雖然火車聲很吵，但如今已是「嘸聽睏袂去！」
山佳車站是目前台北、新竹間僅存興建於20世紀初的車站，建於日治明治年間（西元1901年），民國91年指定為新北市定古蹟，建築外觀仍保有當年日本與西洋複合式建物，四周為洗石子廊柱與木造屋簷，風格古樸，文化局規劃「舊事煤好」特展，展出內容包括舊時旅客列車時刻表、鐵道模型、台灣全島地圖（縱貫線含山仔腳站）及山佳車站藝術創作復刻展示等，展期至4月4日。
台鐵局副局長何獻霖說，復舊完成的「山佳車站」是第二代，目前新舊車站（第二及第三代）並存的方式為全國首創，讓民眾在搭乘火車時，可以撫今追昔，呈現台鐵奔馳台灣的百年歷史風華，未來考慮台中火車站也比照辦理。
山佳車站過去曾是運煤車站，台鐵為重現當年風華，斥資兩千六百萬元修復車站，啟用典禮也邀請CK124蒸氣火車復駛，讓民眾重溫當年盛況，98歲的洪陳乖阿嬤在山佳住一輩子，看到蒸氣火車進站非常高興，阿嬤曾在附近的大豐煤礦做過洗炭工，「炭車來到定點就會翻車把炭倒到檯子上，煤炭順勢滾到網子後，比較大的炭撿起來，小一點的因為底部有土，所以要倒到水裡洗刷，炭洗乾淨，才會有人買」，近百歲的老人家的記憶仍很清晰說，「工資一天3角」。
85歲阿嬤楊賴鳳先生是礦工，自己則是在礦場推炭車，「一組三台車，重量大概有一噸，每天從早上9點推到晚上6、7點，工資兩塊半」，楊阿嬤說一世人住在車站旁，雖然火車聲很吵，「嘸聽睏怽去！」
70歲的簡玉春民國59年嫁來山佳，她對於山佳車站的發展歷史十分有感，過去如果火車誤點接不到人，大家就會在車站的黑板留下聯絡方式，晚到客人就會按圖索驥找上門來，非常方便，看到老山佳車站煥然一新，真開心。
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