北港燈區展延至4月 巷弄燈區別具風味

台灣燈會北港燈區主燈魚躍龍門。（記者黃淑莉攝）

2017-02-18 17:08

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林台灣燈會明天閉幕，虎尾主燈區因與廠商合約關係確定不展延，北港鎮長張勝智今天向縣府爭取北港燈區延至4月19日，縣長李進勇也同意全力協助。

雲林台灣燈會有虎尾、北港燈區， 11日開燈至今吸引上千萬人次賞燈，佳評如潮，許多人建議燈會能延長至二二八連續假期，對此，李進勇先前已表明受限於廠商契約、人力等因素，虎尾燈區不可能展延，北港燈區則有北港鎮公所與民間合作，爭取典藏至朝天宮香客期結束。

張勝智表示，公所申請典藏範圍包括觀光大橋百鳥朝鳳、水道頭及巷弄3個燈區燈組，配合朝天宮香客期展延至農曆3月23日媽祖聖誕（即國曆4月19日），讓全國各地香客能欣賞到別具特色的北港花燈，尤其是全國唯一的巷弄花燈。