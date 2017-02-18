台北曼谷航線商機看好 酷鳥航增班推限時優惠

2017-02-18 10:53

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕由於台北-曼谷航線載客率平均超過8成，酷鳥航空從今天起，將台北-曼谷航線每週航班由4班增為5班，並將於3月26日起增班到每週7班，提供台灣旅客更多台北曼谷航班選擇，為了慶祝增班，酷鳥航空特別推出增班促銷，自2月21日至23日推出單程含稅「2088元」搶購活動，欲前往泰國旅遊的民眾，可以至酷鳥航空官網搶便宜。

今天是週六增班的首航，酷鳥航空與泰國觀光局特別在桃園機場舉辦增班慶祝儀式，泰國觀光局台北辦事處副處長刀明親自贈送給上機的旅客一份泰國紀念禮。

酷鳥航空商務長黃愛玲表示，酷鳥航自台北-曼谷航線開航以來，載客率穩定成長，目前全線載客量平均超過8成，再加上台灣與泰國雙方開放免簽與免簽證費措施加持，讓台灣與泰國這條旅遊航線被看好，所以在夏季時刻增班為每天1航班，提供台灣旅客更多優惠機票，飛往泰國享受旅遊樂趣。

酷鳥航空宣布，將自2月21日早上10點到2月23日止，推出限時3天的增班促銷，經濟艙單程含稅2088元起，商務艙單程最低只要3588元，有興趣的民眾可至酷鳥航空官網查詢訂票。