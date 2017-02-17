明各地清晨低溫15度 北、東部地區降雨機率高

明天各地清晨低溫約在15至18度間，桃園以北和東半部地區的降雨機率提高，有局部短暫雨，中南部則是晴朗穩定的天氣、日夜溫差大。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-17 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明（18）日各地清晨低溫約在15至18度間，桃園以北和東半部地區的降雨機率提高，有局部短暫雨，中南部則是晴朗穩定的天氣、日夜溫差大。

中央氣象局指出，因東北季風稍增強，北臺灣雲量增多，桃園以北和東半部地區明天的降雨機率提高，有局部短暫雨，建議民眾外出時攜帶雨具備用；中南部則較不受影響，天氣與今天相似，都是晴朗穩定的天氣型態。

氣溫方面，預測各地清晨低溫約在15至18度間，中部空曠地區因受到輻射冷卻影響，容易出現14度左右低溫；北台灣地區白天受到雲量影響，高溫僅20、21度左右，與今天相比，有5至10度左右的落差；花、東地區的高溫也略降2、3度，約在23至26度：中南部地區的高溫則在27、28度上下，日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在「洩天機專欄」指出，預計在下週四（23日）將有一波鋒面及源自蒙古的「極地大陸冷氣團」快速南下，強度相當強，氣溫驟降又有明顯降雨，天氣變化很大。

空氣品質方面，金門地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），西半部地區及馬祖為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

預測各地清晨低溫約在15至18度間，中部空曠地區低溫約在14度；北台灣地區高溫僅20、21度左右；花、東地區約在23至26度：中南部地區則在27、28度上下。（圖擷取自中央氣象局）