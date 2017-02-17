明將補班 週日不實施國5北上高乘載管制
2017-02-17 18:26
本週日不實施國道5號高乘載管制（圖：高公局提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕根據以往週六要補上班，週日國5北上交通量就會較低且交通狀況大致正常；交通部高速公路局宣布，明日週六因應228連假彈性放假補上班，週日將暫停實施國5蘇澳至頭城北上高乘載管制。
雖然週日國5暫停實施例行的北上高乘載管制，不過高公局仍表示，會視實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請駕駛多多配合。
另外，呼籲民眾養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。
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