台灣海域被倒20萬桶核廢料？原能會：不排除可能性
2017-02-17 14:58
〔記者楊綿傑／台北報導〕日前義國軍情單位解密文件中指出，有20萬桶北韓核廢料被海拋到台灣海域一帶，引發國內議論，原能會當時也立即組成專案小組調查，除向駐外人員求證，也特別對台灣周遭環境輻射調查資料進行分析，今正式公布調查報告，不排除確實被傾倒的可能性，但還需要再調查。
當時中央社指出，核廢料遭傾倒台灣的相關資料，是義國國會調查委員會所解密的61份文件中，其中一份，內容記載貿易商與北韓政府合作，以2億2千7百萬美元代價協助處理其20萬桶核廢料，最後被丟棄在台灣海域。
原能會副主委邱賜聰表示，外傳核廢料傾倒台灣海域情事，也有可能是義大利軍情局錯誤引用當年台電要將核廢料送至北韓之資料，屬未經確認之情事，但依據目前掌握的訊息，仍無法完全排除可能性。而原能會也將持續進行查證工作，並推動執行台灣海域擴大輻射監測研究計畫。
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