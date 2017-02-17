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土地公文化館福德宮開光 桃園首座公有廟宇

桃園市長為土地公開光。（記者謝武雄攝）

2017-02-17  13:08

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市土地公文化館福德宮今天早上舉行開光、安座儀式，由市長鄭文燦為土地公開光；土地公文化館福德宮產權登記在文化局名下，也是桃園市首座公有廟宇，鑒於土地公信仰有高度地緣性，市府也邀請周邊5里組成聯合管理委員會，完善寺廟管理工作，未來，這座福德宮將不接受信徒香油錢，也不鼓勵民眾燒金紙及上香，為愛護環境盡一份力。

鄭文燦表示，升格前，桃園市公所大力推動土地公文化，當時還有「市公」，為了讓「市公」有自己的家，當時的市長蘇家明規劃成立土地公文化館，升格後，市府延續計畫，並調整功能，成為台灣第一座以土地公文化為核心的文化空間，並發展典藏、教育及文化等多樣功能。

鄭文燦說，土地公文化館福德宮分靈自朝陽宮，為推廣環保概念，福德宮不燒金紙、不添香油錢，希望市民以「心誠則靈」方式參拜；此外，市府也邀請桃園區三民、成功、青溪、朝陽、萬壽等5里推薦若干委員，組成聯合管理委員會，由桃園市土地公文化協會協助寺廟管理工作；土地公文化館將於2月27號開幕，當天為農曆2月2日，也是土地公的生日，開館後，將可提供更多學校畢業展、市民書畫展與雕塑展的展覽空間。

鄭文燦說，桃園市每年舉辦的「土地公文化節」，有千人踩街、萬人遶境祈福活動，成為桃園特色，未來除舉辦土地公文化節，土地公文化館平日也會策劃相關展覽，讓桃園市成為庶民文化的搖籃。

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  • 桃園市土地公文化館福德宮是桃園市首座公有廟宇。（記者謝武雄攝）

    桃園市土地公文化館福德宮是桃園市首座公有廟宇。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市土地公文化館是台灣首座以土地公文化為核心的展館。（記者謝武雄攝）

    桃園市土地公文化館是台灣首座以土地公文化為核心的展館。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市土地公文化館福德宮是桃園市首座公有廟宇。（記者謝武雄攝）

    桃園市土地公文化館福德宮是桃園市首座公有廟宇。（記者謝武雄攝）

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