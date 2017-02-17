寶山水庫跨湖橋樑施工進度超前 可望7月完工

2017-02-17 12:23

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣長邱鏡淳今天上午到寶山水庫跨湖橋樑施工現場，瞭解工程進度；縣府工務處表示，目前進度63.98％比預定進度52.46％大幅超前，預計在7月間完工。

在場陪同的新竹縣議員邱振瑋、寶山鄉長邱坤桶說，興建寶山水庫徵收土地時只徵收到水面上1公尺，部分未被徵收的土地在通水後與外界隔絕，但這些土地上還有住家、祖墳、果園，導致居民過去31年來僅能渡船往來，相當不方便。

邱鏡淳說，縣府在沒有上級補助的嚴峻財務條件下，編列2837萬元預算來蓋這座跨湖橋樑，就是要改善這種情形，而這座長80公尺、寬6公尺的鋼結構π型橋，完工後也將成為遊客欣賞寶山水庫風光的新據點，對地方觀光也有加分效果。