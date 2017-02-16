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「排毒飲食法」瘦身效果沒很好！營養師提出原因要你別亂減肥！

2017-02-16  19:00

〔iStyle頻道／綜合報導〕每次放完大假，網路上就會充斥各種排毒飲食法，幫助你在大吃大喝過後能快速恢復體重，然而，號稱利用天然蔬果將體內農藥、金屬毒素排出體內的排毒飲食法真的有效嗎？據「Women's Health」報導，美國康乃狄克州的減肥專業營養師Cassandra Forsythe認為，排毒飲食並非一個很好的瘦身技巧，他為此提出3大論點要你別再亂減肥。

1、健康的身體早有自動排毒的效果：Cassandra Forsythe表示，只要身體健康，肝臟、腎臟、結腸自然就能發揮良好的排毒作用，而且目前為止，沒有任何一項研究證明這種方式真的能徹底洗去體內毒素，Cassandra Forsythe強調，要體內無毒，平常就該減少糖、脂肪和垃圾食物的攝取才是解決問題的根本之道。

2、大多數排毒飲食為超低蛋白質 ：排毒飲食裡，最常見的一項物品就是喝綠色蔬果汁，而Cassandra Forsythe強調，它無法提供你足夠的蛋白質，反而還會因為肌餓流失燃燒脂肪的肌肉，這種暫時性的減肥功效對於想要長久保持身材的人來說是相當不划算的選擇。

3、容易引起暴飲暴食的問題：滿滿綠色蔬果的排毒飲食餐容易造成肌餓感，所以一旦恢復正常飲食就會忍不住暴飲暴食，而且身體因為長久肌餓的關係，吸收熱量會比以往更快，體態自然就會快速回彈，所以 Cassandra Forsythe相當不建議靠排毒飲食法減肥，長久建立正確飲食才是瘦身和打造健康身體的不二法門。

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  • 別再隨便亂試網路上的排毒飲食法啦！小心你越減越肥。（擷取自_megbaby_ instagram）

    別再隨便亂試網路上的排毒飲食法啦！小心你越減越肥。（擷取自_megbaby_ instagram）

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相關關鍵字： 健康醫療 排毒 營養 瘦身
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