「排毒飲食法」瘦身效果沒很好！營養師提出原因要你別亂減肥！
2017-02-16 19:00
〔iStyle頻道／綜合報導〕每次放完大假，網路上就會充斥各種排毒飲食法，幫助你在大吃大喝過後能快速恢復體重，然而，號稱利用天然蔬果將體內農藥、金屬毒素排出體內的排毒飲食法真的有效嗎？據「Women's Health」報導，美國康乃狄克州的減肥專業營養師Cassandra Forsythe認為，排毒飲食並非一個很好的瘦身技巧，他為此提出3大論點要你別再亂減肥。
1、健康的身體早有自動排毒的效果：Cassandra Forsythe表示，只要身體健康，肝臟、腎臟、結腸自然就能發揮良好的排毒作用，而且目前為止，沒有任何一項研究證明這種方式真的能徹底洗去體內毒素，Cassandra Forsythe強調，要體內無毒，平常就該減少糖、脂肪和垃圾食物的攝取才是解決問題的根本之道。
2、大多數排毒飲食為超低蛋白質 ：排毒飲食裡，最常見的一項物品就是喝綠色蔬果汁，而Cassandra Forsythe強調，它無法提供你足夠的蛋白質，反而還會因為肌餓流失燃燒脂肪的肌肉，這種暫時性的減肥功效對於想要長久保持身材的人來說是相當不划算的選擇。
3、容易引起暴飲暴食的問題：滿滿綠色蔬果的排毒飲食餐容易造成肌餓感，所以一旦恢復正常飲食就會忍不住暴飲暴食，而且身體因為長久肌餓的關係，吸收熱量會比以往更快，體態自然就會快速回彈，所以 Cassandra Forsythe相當不建議靠排毒飲食法減肥，長久建立正確飲食才是瘦身和打造健康身體的不二法門。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 網友公認！ 台灣人難接受的日本料理是...
- 「排毒飲食法」瘦身效果沒很好！營養師提出原因要你別亂減肥！
- H5N6高病原性 南市衛局：人感染死亡率達70％
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- 帶賞櫻團有多血汗？ 領隊妻再爆工作辛酸
- 中職》第8局海灌7分 中信逆轉勝桃猿
- 肇禍遊覽車主 傳是蝶戀花負責人之父周比蒼
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 日戰機緊急升空破千次 逾7成針對中國
- 台股回檔 台銀：多頭格局未變 將伺機加碼
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 華裔省長尋求連任 雅加達選舉將有第2輪
- 六家國小繪本創作 變身鄉土教材
- 平溪櫻花初綻 玫瑰、鳳仙花爭妍
- 240萬毒品當抵押品 警不排除販毒
- 金正男死後 韓媒：金正恩公開露臉、但神色凝重
- 高凌風愛女穿旗袍露性感 寶弟驚喊認不出「兇兇肥婆」
- 席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎
- 愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
- 農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工
- 透視裝主播秘嫁富商 開放三人行
- 民眾直擊土開公司遭砸 員工要求刪照嗆：你混哪的
- 老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆
- 苑裡娃娃車翻車 4人輕傷
- 傷心嫁衣！放不下家家 媽媽過世前親手縫製
- 〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到
- 少數反對聲音被放大？ 綠委：18％等6年歸零太慢
- 劉喬安出庭哽咽認偽證罪 「小孩是我的一切」
- 國際樂團教打鼓 特教生舞力全開
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- 報到當悍將 羅力開幕戰不二人選
- 京東方OLED面板 蘋果評估採用
- 八德、中壢3路段 將率先完工
- 孤兒比同性戀更該被幫助？炎亞綸開釋了
- 強投曬小孩 就要你融化
- 南韓練習生高空險墜樓 鏟肉追子瑜
- 敖犬砲前東家「不誠實」 網劇點閱破億甩陰霾
- 國道遊覽車翻覆案 葉宜津：司機工時制度應審慎檢討
- 汪笨湖基督教儀式入殮 十字架入棺永生陪伴
- 抗旱第二步 高雄催生臨海再生水廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「排毒飲食法」瘦身效果沒很好！營養師提出原因要你別亂減肥！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分