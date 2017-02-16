南科實中6人70級分以上 林承毅錯1題值10萬

2017-02-16 17:35

［記者劉婉君／台南報導］大學學測成績公布，南科實中120名應屆畢業生，70級分以上6人，其中，林承毅僅社會科錯1題，和滿級分的10萬元獎學金擦身而過。

林承毅在班上成績名列前茅，社會科分數從未低於十五級分，卻在學測時失手，無緣滿級分，令他相當扼腕。很難想像，國小時候的他，曾因身材肥胖、成績又不好，遭到同學言語霸凌及排擠，直到升上國中那一年，補習班老師告訴他，人要成長雖然成績很重要，但更重要的是人格及懂得努力，讓他決心改變自己，運動減肥，也開始學會思考，花了1年的時間，終於在身材和成績上看到成效。

他說，每次遇到挫拆想放棄時，就會拿出小時候的照片，提醒自己「我不想回到失敗、自卑的自己。」他最想追求的不是成績的提升，而是自己的提升。

現在的林承毅，成績好，和同學的相處也很融洽，他以台大醫學系為第一志願，希望能和更多頂尖的人一起學習。因姑姑在中科院工作，從小就常會說最新科技的故事給他聽，讓他也對物理感到興趣。他說，自己以前的人生很苦，「不要怕比別人辛苦」，即使現在在金字塔的底部，只要肯努力，就會改變。

南科實中120名應屆畢業生，74級分一人，張鈞涵、余浩安、楊昌明、鄭丞佑等4人71級分，70級分1人。張鈞涵等4人的學習秘訣包括，上課認真聽、放學後加強練習、平時多閱讀，「該讀書時認真讀、該玩時就認真玩。」每個人都有適合自己的讀書方法，可以多問老師或同學，多聽演講，找出最適合自己的方法。