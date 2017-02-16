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血管性失智症 起因來自小中風

去年台灣失智症人口約有逾24萬人，80歲以上長者，平均每5人就有1人罹患失智症，醫生建議長者需多從事刺激心智活動，避免失智症找上門。（記者王峻祺攝）

2017-02-16  16:38

〔記者王峻祺／花蓮報導〕去年台灣失智症人口約有逾24萬人，80歲以上長者，平均每5人就有1人罹患失智症，病因種類包括阿茲海默症、路易氏體失智及額顳葉失智，其中因中風引發的血管性失智症也不在少數。衛生福利部花蓮醫院精神科醫師王皓瑋強調，中風後若出現認知能力等退化情形，應盡速就醫，避免失智症狀日益嚴重。

伴隨高齡化社會，台灣失智症人口比率也隨之提高，多數醫師首要面對老化及失智診斷，並透過失智症篩檢量表及臨床儀器判斷，進一步分辨失智症種類，若因甲狀腺功能異常或憂鬱症等可逆性病因引起的失智症，多能對症下藥，或使用藥物減緩失智症惡化。

王皓瑋強調，最常見的阿茲海默症約占失智症種類中的7成，晚期容易出現幻覺，另常被忽略的血管性失智症，多半發生在多次小中風後，腦部細胞因中風大量死亡，而開始產生出反應變慢、拒絕活動及記憶力衰退等不明顯症狀，嚴重者將會影響生活自理能力。

他說，目前失智症患者除給予藥物治療，更要維持生活「刺激」減少退化，或讓患者能在如「家」一般的環境中繼續生活，取代大型安養機構，花蓮近年也仿效瑞典及日本設立團體家屋，給予患者更好的生活照護系統。

王皓瑋說，今年長照法正式實施，符合規定的機構也陸續轉型為「長照機構」，多少都能給予失智症患者更完善的照顧，目前研究尚無法掌握失智症確切發病原因，僅能從預防著手，呼籲民眾降低三高、壓力等不良因子，多從事刺激心智活動等保護因子。

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  • 衛生福利部花蓮醫院精神科醫師王皓瑋強調，民眾中風後若出現認知能力等退化情形，應盡速就醫，避免讓失智症狀日益嚴重。 （記者王峻祺攝）

    衛生福利部花蓮醫院精神科醫師王皓瑋強調，民眾中風後若出現認知能力等退化情形，應盡速就醫，避免讓失智症狀日益嚴重。 （記者王峻祺攝）

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