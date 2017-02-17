台灣總裁滿街跑？總裁系列言情小說夯了幾十年 言情迷：主角是平凡人誰要看！
2017-02-17 09:47
網友找出日前圖文作家南方大表哥，以七龍珠中的經典反派角色改編的《妻龍珠》總裁系列，上演「總裁一家逼我嫁」。（圖由南方大表哥提供）
〔即時新聞／綜合報導〕90年代租書店盛行，幾乎街頭巷尾都有個幾間租書店，最暢銷的就是言情小說，有網友在批踢踢發表國中時最愛看「霸道總裁系列」的言情小說，文章被網友灌爆討論，甚至出現資深書迷表示，「言情小說主角是平凡人誰要看」。
不少網友都回憶起青春期時買的大本言情小說，或是超商販賣的小本口袋書，但這些書名總是不離「總裁」，也讓網友覺得奇怪，到底總裁多吸引人。
▲不少人都有在書店或便利商店買言情小說的回憶及經驗。（圖擷取自批踢踢）
不管是「霸道總裁我還要」、「總裁你好壞」或是「不得不愛冷俊總裁」，這些露骨的書名，總讓少女看得臉紅心跳，更有人拿來跟近期最紅的「霸道總裁」格雷做比較，不少人認為格雷不就是台灣言情小說的翻版嗎？
▲七龍珠中的經典反派弗利札化身言小女角，上演「壞壞總裁愛爆氣」。（圖由南方大表哥提供）
不過網紅陳沂先前也澆了這些愛「總裁」的少女一大桶冷水，她表示「現實生活中的總裁大多長得像馬雲好嗎？」哪有那種肌肉帥總裁。
▲傑米道南。（圖擷取自格雷的50道陰影粉專）
網友則紛紛表示，「在台灣言情或原創小說，總裁都是個很重要的一個角色」、「國小看過幾本，現在想想根本是黑歷史」、「以前封面照還用了很多當時的男星，如：金城武、傑西麥卡尼」、「格雷根本不能跟台灣言情小說比」。
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