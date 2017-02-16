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武陵4人滿級分 74級分暴增到11人

武陵高中學測成果輝煌，4人滿級分、74級分也有11人。（記者陳昀攝）

2017-02-16  13:34

［記者陳昀／桃園報導］大學學測今天成績揭曉，桃園的武陵高中有4人滿級分，74級分也從去年的3人躍升到11人，成績亮眼，武陵高中校長林清波說，3年前學校開放9個特色招生班，入學程度和一般生稍有落差，沒想到今年學測成果更勝去年，有104名學生超過70級分，407名學生超過全國頂標62級分，佔全校應考人數50.5％。

武陵高中數理資優班的徐紹鈞、陳之玄及科學班的陳宇軒、張文如獲滿級分佳績，陳之玄說，打算繼承父親的衣缽，報考台灣大學或陽明大學的牙醫系；徐紹鈞也想報考牙醫系，他說，雖然喜歡體育，考量未來職業發展仍決定選牙醫系。

陳之玄和徐紹鈞都說自己從不熬夜，保持好精神上課、專注讀書，反而效果比較好，徐紹鈞更從未補習，他說不喜歡補習班有壓力的氛圍，自己讀學校的講義就很足夠。

父親是駐美外交官的林如禧考72級分，他說，幼年曾和父親駐印尼4、5年，小學六年級又和父親到美國舊金山，至國中三年級才回台灣，一開始不太適應台灣的教學，要跟上進度也很吃力，但媽媽準備參考書幫他補強，加上和父親駐外時培養不錯的外語能力，學測還是考了好成績，打算朝爸爸的目標邁進，報考台灣大學政治系的國際關係組。林如禧說，他覺得環境是很重要的因素，語言要多使用，會比讀書更有效果。

林清波表示，特招生有9班，佔普通班一半名額，特招生的錄取分數和一般生原本有所落差，讓他對這次升學成績頗為擔憂，甚至段考時曾發生普通班和特招班在數學科平均分數相差20分的經驗，所幸高二打散分班，且經過培育後，大家都表現很好。

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  • 滿級分的陳之玄（左）和徐紹鈞（右）都說自己從不熬夜。（記者陳昀攝）

    滿級分的陳之玄（左）和徐紹鈞（右）都說自己從不熬夜。（記者陳昀攝）

  • 72級分的林如禧（右），父親是外交官，也培養他良好外語能力；謝易霖（左）是特招生，但還是考了74級分好成績。（記者陳昀攝）

    72級分的林如禧（右），父親是外交官，也培養他良好外語能力；謝易霖（左）是特招生，但還是考了74級分好成績。（記者陳昀攝）

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