台南空污達「紅害」 今晨全國最糟
台南上午空污加上晨霧，天空霧茫茫一片，能見度不佳。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南今天上空氣品質指標（AQI）高達164，空氣品質為全國最糟！空污加上晨霧，台南的天空霧茫茫一片，能見度不佳，古都台南再現「空污霧都」。環團提醒民眾沒有戴N95以上防護效率的口罩，不宜在戶外逗留或從事運動。
根據環保署空品監測顯示，今天上午8點，台南市4個測站的空品指標（AQI）全達到「紅害」的不健康等級。其中，台南測站高達164，空品全國倒數第一名，而PM2.5每小時濃度也高達82毫克／立方公尺的「紫爆」等級。
台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，今天台南站的空氣品質對所有族群都是不健康的，如果沒有戴N95以上防護效率的口罩，不宜在戶外逗留或從事運動。但是，戶外勞動者及學生依然沒有做自我防護的措施。空污警示效能非常有限。
他表示，最根本的解決問題，在於經濟部能源局多年來錯誤的能源政策與環保署的政策性護航，導致空污源頭無法有效管制，造成台灣中南部長期為空污重災區，民眾在政府對於事實揭露不足的狀況下，空污引發各種病癥發作，因而提早死亡。219下午12:30高雄反空污大遊行，大家一定要到高雄捷運中央公園站1號出口前集結控訴。
環保局長李賢衛表示，台南空污自己本身的污染量在六都中是最低的，六、七成的污染量都是境外移入的。今天氣品不佳主要是季節變化，為春夏之交最明顯的一天，台南上午在某一時間點可能最糟，但過了該時段，指數也就跟著降下來，雖然南部空品不佳，但以一整年平均值來看，台南並非最差。
另外，台南也很努力提出空污改善計畫，針對轄內工廠、柴油車、汽車、機車、營建工地及餐飲油煙等污染源，提高管制措施，也協商大型工廠在空品不良季節配合降載或減量等措施，空品與過去相較也有明顯改善。（09:41更新）
台南今天上午空氣品質指標（AQI）高達164，空氣品質為全國最糟。（記者蔡文居攝）
台南測站空品指標高達164，，PM2.5每小時濃度也高達82毫克／立方公尺的紫爆等級。（記者蔡文居攝）
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