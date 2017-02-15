8年級生超夯用語「我的老天鵝」 原來是這個意思！

2017-02-15 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕「我的老天鵝」近日在年輕人口中竄紅，卻也意外釣出六七年級生！

網友在PTT上發文表示，公司新進一位83年次的女同事，近日她接到一項金額較大的case，竟脫口而出「我的老天鵝啊」，讓其他6、7年級生的同事感到相當疑惑，「不是應該說我的老天爺嗎？」

8年級生的同事才說，現在流行說「老天鵝」，其實是因為英文的「oh my god」和「oh my goose」發音很近，只是改了一個單字，而「我們這些阿姨輩聽了才恍然大悟」，並直呼跟年輕同事相處真的會學到很多東西。

對此，有不少網友留言回應「83路過沒聽過這說法」、「以為是中國用語傳來的」、「你的同事忘記她不是在網路上了」、「我還以為緣由是手機自動選字」，

另外也有網友對於「我的老天鵝」的起源有不一樣的看法，「我還以為是卡提諾帶出來的」、「應該是從命中注定我愛你那部劇，林美秀演的媽媽口頭禪會加個兒，我的老天兒帶起的吧」，PO文者也補充說道「之前浮士德微笑的小悅也講過我的老天鵝」。