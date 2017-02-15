看疲勞駕駛 遊覽車業者：連故宮都沒駕駛員休息室

2017-02-15 22:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花遊覽車翻覆事故後，外界各種質疑聲浪浮現，不過對於遊覽車駕駛為何會疲勞駕駛，中華民國遊覽車商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，不要說武陵農場這種景點，連故宮博物院都沒有駕駛員休息室，夏天車內溫度超過40度，冬天鐵殼裡也是冷冰冰，這根本就是國家帶頭虐待司機，又有什麼資格來指責司機休息時間沒有充分休息。

魯孝亞說工時問題應該要回到源頭，也就是旅行社行程安排與旅客覺得物超所值的心態，如果行程安排不是早出晚歸，那司機也不會有超時問題；這部分政府、旅遊業、遊覽車業都還需要共同努力。

對於蝶戀花這次的事件，外界說旅客下車後司機有4個小時能夠休息，為何不專注休息，魯孝亞回應說，大家有想過駕駛沒有一個友善的休息空間，在武陵上車內的低溫，駕駛只披件外套要如何充分休息。