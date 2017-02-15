嘉義烏骨雞養雞場染H5高病原禽流感 今撲殺
2017-02-15 18:49
嘉義縣防疫人員進行撲殺作業。（記者林宜樟翻攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣日前查獲私宰烏骨雞染上H5N6禽流感，來源是嘉義縣朴子市謝姓業者的烏骨雞養雞場，檢體送驗後，確認已染上H5高病原性禽流感，今天下午進行撲殺作業。
嘉義縣府農業處人員日前在民雄鄉江厝店黃昏市場查獲私宰烏骨雞業者，經家畜衛生試驗所檢驗發現染上H5N6禽流感；嘉義縣防疫人員追查來源，發現是朴子市80多歲謝姓業者飼養的烏骨雞，日前將檢體送驗，並進行移動管制。
經瞭解，檢體送驗後，只要確認有H5高病原性禽流感，就會立即進行撲殺，朴子市烏骨雞養雞場已確認染上H5高病原性禽流感，因此防疫人員進行撲殺。
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