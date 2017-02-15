胰臟炎誤為胃痛 醫生：春酒喝太多

2017-02-15 15:05

［記者許展溢／苗栗報導］近來有多位民眾因感到胃痛不舒服，而到診所就醫，卻怎麼看都沒用，一檢查發現，原來是罹患急性胰臟炎。頭份市為恭醫院胃腸肝膽科醫師張恩書說，主因是近來多間公司舉辦春酒，許多民眾一攤又一攤的喝，導致身體一時間負荷不了，爆發症狀，嚴重甚至會有生命危險。

正值春酒旺季，不少企業紛忙辦春酒，卻傳出有不少人參加後，身體產生不適。為恭醫院指出，一名46歲王姓男子，近來因業務需要，常到各場合交際，酒一杯接著一杯喝，突然腹部疼痛難耐，疼痛感甚至延伸到背部，躺也無法躺。

張恩書說，王男起初認為是胃痛，自行吃胃藥處理，卻怎樣也沒效，到醫院檢查才發現，已經罹患急性胰臟炎。

為何會引發急性胰臟炎？張恩書表示，主因是酗酒或有膽結石，通常會有腹痛情況，又以上腹部最為強烈，嚴重會延伸至背部，會有噁心或嘔吐，並造成腰痠，嚴重還會併發急性腎、呼吸衰竭，甚有生命危險。

張恩書指出，春酒旺季門診量增3成，每個人因身體條件不一，酒量也不同，有的是因平常沒在喝，突然春節期間不停喝。或是平常有在喝，春酒旺季又一時喝太多，才會爆發急性胰臟炎。

張恩書說，治療急性胰臟炎必須禁食，連水都不能喝，以減輕胰臟負擔，同時透過藥物治療便可逐漸好轉。呼籲民眾密集聚餐時，儘量少大吃大喝，加上避免酒精，才能避免胰臟炎找上門。

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