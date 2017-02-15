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鄒族戰祭登場 戰士宰山豬齊迎神

嘉縣阿里山鄒族達邦社，今天在庫巴廣場舉行「Mayasvi」（瑪雅斯比）戰祭，由頭目汪俊松（中）擔任主祭。（記者曾迺強攝）

2017-02-15  12:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄒族達邦社，今天上午在庫巴（男子集會所）廣場舉行傳承百年的「Mayasvi」（瑪雅斯比）戰祭，鄒族勇士點燃聖火後，依序進行宰殺山豬、砍神樹等一連串祭儀，祈求戰神庇祐，場面莊嚴隆重，正典結束後，長老邀遊客加入歌舞行列，展現鄒族人的熱情。

達邦社Mayasvi戰祭由頭目汪俊松主祭，行政院原住民族委員會副主委汪明輝、縣議員石信忠、鄉長杜力泉等人都應邀觀禮；汪俊松在儀式前要求觀禮者尊重這場「達邦社族人最重要的祭典」，強調多項在祭儀不得隨意走動與講話等規定，讓祭儀順利進行。

祭儀開始後，鄒族勇士引聖火點燃後，再把預先綁好的小山豬抬到赤榕樹下，當場宰殺並以佩刀沾血，舉刀呼嘯，宣告戰神祭典正式展開，隨後依序進行「迎神祭」、「團結祭」、「送神祭」等，族中女性在慢版戰歌階段加入繞圈歌舞場面相當熱鬧。

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  • 族中女性在慢版戰歌階段加入繞圈歌舞，遊客隨後加入，族人一邊歌舞、一邊分享小米酒，場面相當熱鬧。（記者曾迺強攝）

    族中女性在慢版戰歌階段加入繞圈歌舞，遊客隨後加入，族人一邊歌舞、一邊分享小米酒，場面相當熱鬧。（記者曾迺強攝）

  • 鄒族勇士點燃聖火後，進行神樹祭儀。（記者曾迺強攝）

    鄒族勇士點燃聖火後，進行神樹祭儀。（記者曾迺強攝）

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