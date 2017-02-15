竹縣湖口仁慈醫院 長照2.0服務B據點揭牌

天主教仁慈醫院今天在湖口鄉勝利村老人文康活動中心，成立長照B級複合型服務中心，藉此聯結醫院與社區資源，擴大服務，落實「在地老化」。（記者廖雪茹攝）

2017-02-15 11:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕天主教仁慈醫院承接湖口鄉長照2.0社區共同照護計畫，今天在勝利村老人文康活動中心，成立長照B級複合型服務中心，藉此聯結醫院與社區資源，擴大服務，落實「在地老化」。

仁慈醫院表示，少子化時代來臨，照顧人力大幅減少，湖口鄉人口老化日趨嚴重，未來照護型態已逐漸轉變為社區互助照顧模式；醫院為擴大服務，推動以病人為中心、以社區為導向的整合性醫療照護模式，同時配合政府長照制度，承接湖口鄉長照2.0社區共同照顧計畫。

位在湖口鄉勝利村老人文康活動中心的長照B級複合型服務中心，在老人會志工隊和德盛社區關懷據點志工媽媽的熱舞表演中，由鄉長林志華、代表會主席巫光生、縣府衛生局副局長江松福、仁慈醫院副院長劉益宏等人揭牌，村長等地方人士熱烈參與。

劉益宏說，B級複合型中心未來將結合現有失智症樂智據點，擴大社區服務，內容包含居家護理、居家醫療、社區復健活動、家屬服務、防治宣導、疾病篩檢、共餐及輔具使用諮詢等，多項資源整合及多元化服務。

劉益宏表示，長照2.0社區共同照顧計畫，希望維持個案的基本生活功能，推動友善社區，達到早期發現、早期治療的預防保健觀念，延緩長者退化，建立五全（全人、全程、全家、全隊、全社區）的健康照護環境。

天主教仁慈醫院今天在湖口鄉勝利村老人文康活動中心，成立長照B級複合型服務中心，藉此聯結醫院與社區資源，擴大服務，落實「在地老化」。（記者廖雪茹攝）

天主教仁慈醫院今天在湖口鄉勝利村老人文康活動中心，成立長照B級複合型服務中心，藉此聯結醫院與社區資源，擴大服務，落實「在地老化」。（記者廖雪茹攝）