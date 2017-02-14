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9.5億威力彩中壢開出 彩券行樂歪了

2017-02-14  23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕昨晚開出的威力彩頭獎，終結連27摃，高達9.5億的威力彩頭獎，由1注獨得所有獎金，獎落桃園市中壢區莊敬路的「招鑫來彩券行」，年僅26歲的女店長鄒思敏，今天張貼狂賀開出頭獎的大紅海報，投注站一整天買氣更旺，她也拿出糖果請客分享喜氣。

這次開出的頭獎金額9.5億是今年為止最高獎金，也是第4屆公益彩券開賣以來第8高獎金；而經營已8年的「招鑫來彩券行」，去年曾開出今彩539的頭獎，並刮出100萬元的大獎，在中壢區的投注站買氣頗旺，讓鄒思敏和另一名代理人忙翻了，但也「樂透了」。

鄒思敏說，投入經營投注站已經2年多，投注站幾乎365天都開門，沒有假日，自己雖有排休，但春節期間是投注站買氣最旺的時候，能不休就儘量少休，對於犧牲連假到投注站幫忙，能看到投注站業績成長，昨晚更開出超級大獎，除大大祝福那位中獎幸運兒，自己也沾沾喜氣、很有成就感。

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  • 9.5億威力彩頭獎，在桃園市中壢區莊敬路的「招鑫來彩券行」開出。（記者李容萍攝）

    9.5億威力彩頭獎，在桃園市中壢區莊敬路的「招鑫來彩券行」開出。（記者李容萍攝）

  • 開出威力彩頭獎的彩券行，張貼狂賀開出頭獎的大紅海報分享喜氣。（記者李容萍攝）

    開出威力彩頭獎的彩券行，張貼狂賀開出頭獎的大紅海報分享喜氣。（記者李容萍攝）

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