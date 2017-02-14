機捷16日開放一般旅客試乘 預辦登機同步試營運

桃園機場捷運16日開放一般民眾試乘。（記者姚介修攝）

2017-02-14 20:09

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場捷運16日開放一般民眾試乘，桃園機場公司也同步啟動A1車站預辦登機及自助行李託運（City Check in + Bag drop）試營運服務。負責這項作業的桃園機場公司提醒旅客，事先注意辦理時間及託運行李等限制條件，以免延誤搭機時間。

目前只有搭乘中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司班機的旅客，16日起每天上午8時至下午16時機場捷運個人試營運期間，在航班起飛前3小時，只要旅客搭乘上午11時以後起飛的班機，都可以到機場捷運A1台北車站預辦登機作業區，辦理預辦登機手續和行李託運服務。

如果旅客搭乘下午或晚間的班機，旅客上午8時以後也可以攜帶託運行李到A1站辦理託運手續，空出的時間安排短途旅遊、品嘗美食，或者參加商務會議，稍晚再回到A1站搭乘機場捷運前往機場，如果超過下午4時試營運搭乘時間，也可以搭乘客運巴士或其他交通工具前往機場候機。

目前報到只受理搭乘中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空4家國籍航空公司班機的旅客辦理報到及託運行李手續，搭乘其他航空公司班機的旅客，還是要自己帶著行李到桃園機場辦理報到手續。

資深航空公主管表示，桃園機場公司在機場捷運A1站設置的設備水準媲美其他國家的國際機場，應該好好的利用，發揮最大服務功能，不能只局限國籍航空公司，除了4家國籍航空公司的旅客外，應該將其他搭乘外籍航空的旅客也納入服務範圍。

多名航空公司人員指出，各航空公司長期推行網路報到模式，也鼓勵旅客抵達機場前先利用網路辦理登機作業，從網路取得登機證的二維條碼後，可以自行列印或用手機下載，當作託運行李及通關、登機的憑證，大幅減少航空公司櫃台人工作業量。

資深航空公司人員也建議，航空公司的運務作業系統都經由SITA公司的平台連結，如果A1站的自助報到櫃台可以判讀出旅客經由網路報到取得的登機憑證（二維條碼），旅客再把託運行李拿到自助託運行李櫃台貼上條碼託運，就可以擴大預辦登機服務旅客的範圍，也可以把搭乘外籍航空公司的旅客都可以納入。而這項系統連結服務，技術上是可行的。

桃機高層人員則表示，將立即研擬預辦登機程序擴大服務對象的可行性，如果系統平台能夠連結，就可以把搭乘外籍航空公司班機旅客，以網路報到方式辦理，桃園機場公司指出，市區預辦登機為免費服務，也開放給未搭乘機場捷運的旅客使用。但仍有限制條件，不受理團體旅客、年齡12歲以下單獨旅行兒童、購買客艙佔位行李者（例如大提琴家幫提琴買機票讓心愛的提琴放置）、使用空位搭乘之航空公司員工等，這些旅客仍請依照往常方式至桃園機場辦理登機報到手續。

台北A1站預辦登機託運行李尺寸及重量也有所限制，超大件及過長行李將無法運送（例如高爾夫球具等），可託運行李最長邊不得超過70公分，或長、寬、高總和不得超過158公分，如果行李超重，現場也無法辦理補繳費用手續，行李尺寸或重量如有任何疑慮，請先洽搭乘之航空公司詢問。

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