「洗」生雞肉可除菌？ 專家建議先燙再洗

2017-02-14 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕料理雞肉前，先「水洗」生雞肉可以去除細菌，比較衛生、乾淨？醫師江守山指出，用水沖雞肉不能降低含菌量，還可能導致感染機會增加；護理師譚敦慈則建議，料理雞肉時可以先用沸水燙過，之後再清洗。

《中央社》報導，醫師江守山今（14）日透過臉書指出，用水沖洗生雞肉會產生氣凝膠，這種氣凝膠含有的病毒可以在空氣中持續存在好幾個鐘頭，反而會導致感染機會增加；不管雞、肉、魚，所有研究都指向用水沖洗不能降低含菌量，只要從可信任的通路取得這些肉品，其實是不需要清洗的，可以直接下鍋。

長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈表示，只要購買來源讓人安心的雞肉，她料理前都不會先洗，會用沸水燙過雞肉再洗，清洗時並順帶去油、去皮；豬肉的部分，每次最好是買1餐的份量即可，料理前也不要先洗，因為容易壞掉，同樣可以先燙過再料理。

不過，也有專家認為料理雞肉前先清洗並無大礙；衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，在料理雞肉前先清洗，應有助於去除表面的細菌。