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情人禁拜月老？求姻緣勝地日月潭龍鳳宮這麼說...
2017-02-14 17:15
西洋情人節日月潭求姻緣勝地龍鳳宮吸引民眾前來參拜月下老人，其中還不乏情侶檔。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕2月14日西洋情人節，是天下有情人專屬的日子，日月潭周邊知名祀奉月下老人的龍鳳宮，就吸引許多男女前來求姻緣，其中也有不少是情侶，惟民間卻有情侶不能拜月老的說法，廟方則表示，月老是專門替人牽紅線求好姻緣的，幫人「送作堆」都來不及了，哪有空去拆散人家，絕無情人禁拜月老這回事。
由於情人節適逢上班日，前來參拜的情侶不如去年情人節適逢春節的人數那麼多，但前一天已有許多情侶前來參拜、答謝，反倒是今天來參拜的人潮，單身男女比情侶還多，廟方說，多數情侶可能都已安排好慶祝活動，單身的才必須自立自強，希望月老能賜予好姻緣，早日覓得另一半，脫離單身生活。
今則有來自台北的遊客到龍鳳宮拜拜，大家都說日月潭月老廟很有名，而他們之中除了情侶外，也有人單身或是剛好失戀，希望月老能指點迷津，讓有情人終成眷屬，單身的也能盡快找到有緣人。
西洋情人節適逢上班日，但求姻緣勝地日月潭龍鳳宮的月下老人廟仍是人氣超旺。（記者劉濱銓攝）
西洋情人節有不少遊客到日月潭龍鳳宮求姻緣，其中除單身者，也不乏情侶檔。（記者劉濱銓攝）
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