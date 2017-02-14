恐佈！被魚刺傷 隔天手指變這樣…

2017-02-14 16:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林一名釣客處理魚時，不慎被魚刺傷，隔天右手背紅腫、高燒39度，第3天整隻手指嚴重潰爛，住院21天且10天內動了3次手術才保住手指，醫院確定感染海洋弧菌，雲林基督教醫院醫師葉丁嘉表示，海洋弧菌擴散迅速、致死率極高，民眾不要大意。

該名釣客56歲，經常與好友相約到雲林台西等出海口釣魚，處理魚貨時常被魚刺傷習以為常，上月初被刺傷也不以為，沒想到會感染海洋弧菌，現在回想起來還直呼，「幸及時就醫，否則後果不勘設想！」

該釣客表示，被刺傷第一時間沒感覺痛、也沒流血，隔天起床右手指隱約刺痛，中午左右右手背紅腫、發燒，他覺得不對勁趕緊到醫院掛急診，當晚手指即出現水泡等症狀。

該釣客指出，整隻手指潰爛，10天開3次刀清創，最後還取手臂的神經修補，共住院21天才出院，目前手指尚未痊癒，後續還要復健。

葉丁嘉指出，海水中潛藏許多細菌，尤其在溫熱帶海域，海洋弧菌比例相當高，除外傷可能被感染，生吃有細菌寄生的生蠔、魚蝦及貝類，加上自身免疫力不好時即可能被感染，海洋弧菌擴散速度快，嚴重可能引發敗血症死亡，呼籲民眾不要輕忽海洋弧菌。