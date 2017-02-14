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勞保「獨漏」斷掌少年 超商：會支付勞保給付

2017-02-14  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕在萊爾富打工的17歲丁姓少年慘遭搶匪砍斷掌，萊爾富卻被踢爆未幫該名工讀生保勞保，如今萊爾富回應，「丁姓少年到這家店約2個月，只有他漏保，原因仍在了解中」，加盟主承諾會支付勞保給付費用給他。

萊爾富表示，丁姓少年是唯一沒有保到勞保的員工，但加盟主已承諾按照給付費用支付給他，若他之後想繼續留下工作，將會替他加保。萊爾富總公司也說明，已替他保留工作機會，並且有持續派人探視。院方則表示，需經6個月的復健過程，才能評估恢復狀況。

不過，PTT上的網友們則對此說法不慎認同，紛紛留言表示：「唯一漏報的你敢信？」、「你說是唯一被抓到的漏保我還信」、「被媒體報出來，趕快止血」、「只幫付給付部分太誇張了吧」、「都兩個月了還漏保」、「傷殘成這樣，居然只付醫藥費而已」。

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  • 負責治療的醫師說明，丁姓少年手腕被砍到只剩下寬度二至三公分的皮膚連接，雖以縫合，但手的功能可恢復程度需評估之後的復原狀況。（資料照，記者賴筱桐攝）

    負責治療的醫師說明，丁姓少年手腕被砍到只剩下寬度二至三公分的皮膚連接，雖以縫合，但手的功能可恢復程度需評估之後的復原狀況。（資料照，記者賴筱桐攝）

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