曲家瑞美腿駕馭透明長靴 卻敗在汗腺....

這雙透明長靴超前衛，曲家瑞一雙修長的美腿輕鬆駕馭，卻敗在汗腺！若冒汗，長靴會起霧、黏在皮膚上...（圖擷自曲家瑞臉書頁）

2017-02-14 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕實踐大學媒體傳達設計學系教授曲家瑞，一雙修長的美腿十分令人羨慕，51歲的她長期維持慢跑的習慣、身材保持得宜，她今天PO出一張身穿透明長靴的照片，並且詢問網友：「適合我嗎？」

曲家瑞這雙超前衛的透明長靴，讓網友們直呼：「這雙應該只有老師和心湄姊或Lady Gaga可以駕馭！」而她一雙修長的美腿則讓網友們大讚：「好像芭比娃娃」、「老師，我以為是假人！那雙腿好美喔！」、「妳的腿根本是芭比！」

曲家瑞以美腿輕鬆駕馭這雙透明長靴，卻敗在汗腺！有網友說，這雙鞋只要冒汗就會起霧，曲家瑞則無奈的附和：「而且腿會脹到與塑膠黏在一起。」