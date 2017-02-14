國五車禍罹難者李敏惠 鄰居：態度親切、工作勤奮

2017-02-14 14:20

〔記者邱奕統／桃園報導〕國道五號前天發生遊覽車翻覆重大死傷事件，罹難者之一的39歲李敏惠，與妹妹同住在桃園市蘆竹區，未婚的李敏惠與妹妹感情很好，與鄰居互動也佳，噩耗傳出，鄰居都不敢置信。

李敏惠居住的社區鄰居說，李敏惠見到人態度都很親切，會主動打招呼，十分客氣，她與妹妹都在同一家電子公司上班，常常看她上夜班，工作很勤奮，也常安排旅遊犒賞自己，沒想到竟搭上死亡遊覽車，妹妹接到噩耗後，已連夜北上事故現場處理。