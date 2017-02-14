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牙醫會綁小孩還很兇？醫師這樣說...

2017-02-14  11:18

〔記者歐素美／台中報導〕部分媽媽網站流傳，兒童牙科醫師不僅兇還會綁小孩，童綜合醫院口腔醫學部主治醫師黃仲民表示，除非因有立即危險需緊急治療，但病患無法配合，否則牙醫師不會採用束縛板協助固定病患，強調「約束病患，是為病患的安全著想」。

黃仲民表示，孩子對牙科診療室的物品、聲音、器械，甚至醫師穿著等皆可能因陌生而感到害怕，或因過去不良的就醫經驗而對牙醫感到恐懼，兒童牙科醫師對此一般都會運用行為管理的方式，循序漸進地引導孩子，方法包括解說、展示、操作等。

例如使用任何器械或做任何動作前，都會用孩子了解的語言解說，操作器械或動作前會先在孩子面前展示要使用的器械，然後再操作。當孩童配合治療時，牙醫師會適時給予鼓勵，如口頭稱讚或給予獎勵品等，兒童牙科醫師並會儘量去了解孩子的個性跟喜好，以建立長期友好的信任關係。

但當孩童看診時做出可能傷害自己與周遭人員的危險行為時，如哭鬧、手腳揮動、亂踢等，為了孩童的安全，牙醫師會嘗試不同的方式阻斷孩童危險的行為，比如改變音量與語氣，以嚇阻孩子，或透過家長不牽手，隔離家長的方式，減少孩子做出危險動作，一旦孩子危險的行為消失，牙醫師又會回到溫和友善的語調。

只有在病患需緊急治療或病患出現會造成立即危險的行為或沒有配合能力時，牙醫師才可能約束孩子或利用束縛板協助固定，黃仲民強調這是為了孩子安全著想，就像是坐車時綁安全帶或是汽車安全座椅的道理一樣，一旦孩子沒有安全上的疑慮，牙醫師就會撤除這些束縛工具。

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  • 兒童牙科會綁小孩？童綜合醫院表示，只有在病患需緊急治療或病患出現會造成立即危險的行為或沒有配合能力時，牙醫師才可能約束孩子或利用束縛板協助固定。（童綜合醫院固定）

    兒童牙科會綁小孩？童綜合醫院表示，只有在病患需緊急治療或病患出現會造成立即危險的行為或沒有配合能力時，牙醫師才可能約束孩子或利用束縛板協助固定。（童綜合醫院固定）

  • 小朋友看牙醫時，常由媽媽抱著，以提供牙醫協助。（記者歐素美攝）

    小朋友看牙醫時，常由媽媽抱著，以提供牙醫協助。（記者歐素美攝）

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