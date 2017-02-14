蝶戀花專營國旅 曾遇落石砸死遊覽車旅客

2017-02-14 01:20

〔中央社〕台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，今晚發生遊覽車翻車，造成32人死亡嚴重事故。蝶戀旅行社成立18年，去年還在花蓮遇上落石砸死坐在遊覽車內的女性遊客。

根據蝶戀花旅行社網頁資料，公司成立於1999年，專營一日、二日及多日的國民旅遊。

今天發生事故的遊覽車是友力通運公司所有，車齡約19年。

很巧的是，去年蝶戀花旅行社承辦花蓮旅遊團，遊覽車經過中祥祿隧道時，疑大雨造成邊坡土石鬆動，一顆巨大落石砸中遊覽車，造成車內一名女性遊客當場死亡，當時的遊覽車也是屬於友力通運。

今天的事故有人懷疑是駕駛疲勞，確實原因正由警方調查。