地震預測被氣象局否定 王明仁：心灰意冷
2017-02-13 18:26
〔記者王俊忠／台南報導〕資訊工程師背景、創辦「聊牛說地震」臉書社團的民間地震預測家王明仁，今下午在台南以地震預測為主題演說，他埋怨二０一一年四月公開預測地震後，被中央氣象局否定，以致全國地震預測系統建置延誤，未能救到去年二０六震災維冠大樓一一五條命。
王明仁於今年一月底在臉書預告，二月八日至十五日將有一波全球地震高峰期，結果二月十一日凌晨一點十二分，台南近海發生規模五．六的強震，南市震度達六級，許多網友直呼王明仁的預測神準。
王明仁表示，雖然對自己有科學依據的預測有信心，但氣象局對氣象法擴大解釋，把氣象法沒禁止個人預測地震的規定，擴大到禁止個人預測地震，也否定他的預測，使得他在二０一一年後建置全國地震預報網的計畫延誤，如果氣象局沒否定他，這套全國地震預測系統早就完成建置，相信可挽救維冠大樓一一五條人命。
他甚至主張，氣象局在二０六震災有責任，維冠災民除了對建商打官司，還可對氣象局打國賠訴訟。
這位地震預測家指出，這套全國地震預報系統建置經費約兩億元，在國內各地佈點愈密，能愈精準，目前單靠他個人力量，難以全區、全時掃瞄，如能與政府機關合作佈點、建置預測系統，預測準度能達到某縣市某日某時間帶會發生規模多少的地震。
他坦言，當然希望能跟政府合作建置這套監測系統，但對氣象局排斥他的預測理論，已經沒有期許、覺得心灰意冷，如未能得到政府認同，他計劃遊走世界推廣其預測理論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 女子久咳未癒 食鹽水洗肺洗出10公升「牛奶」
- 週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
- 男性本色？姐姐看5歲弟平板 竟藏著滿滿….
- 好消息！港鐵案受二級燒傷 張欣茹醫療費豁免
- 民眾檢舉煙火擾民 高市環保局：不違法
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 日本三大名園「兼六園」 外國遊客中台灣人最多
- KTV慶生爆衝突 衰到警局過生日
- 情人節前跳出來 溫昇豪曝與妻22年感情沒變原因是...
- NBA》倒楣的一天 小普朗利「人財兩失」悶到爆
- 無照男衝過路檢點 「正義騎士」載警狂追
- 鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 賴清德是總統府秘書長人選之一 府未否認
- 〈親子會客室〉美金3塊56分的價值
- 生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後橫掃5獎！
- 《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
- 南苗市場火警又奪命 縣長籲都更
- 東京觀察／刻薄國民黨 害馬英九變兒皇帝
- 射殺陌生人再拿捐血證明有愛心 重判20年
- 草酸糖液防蜂虱 林陽明「厚工」養純蜜
- 市定古蹟興濟宮 古禮啟動修復
- 國民黨是丐幫？ 苗博雅：去年收入至少6.42億
- 「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊
- 美教授遭公車撞死 肇事司機緩起訴
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- 載愛女上班 慈父遇逆撞身亡
- 被棄在零下20度戶外 狗狗用體溫保護他
- 《52》傳情 見證聯合婚禮
- 哈金銳筆 剖析中國錢權掌控媒體
- 告李敖求自焚真相？ 鄭南榕基金會：問侯友宜
- 台灣警察好羨慕！ 這個地方警察最低年薪300萬
- 股市聞人賈文中闖房市 5.5億掃11戶
- 戲曲學院開台 聞雞起舞更上層樓
- 台片柏林影展爭光 喬喬樂樂秀德語
- 彰市香山社區公園 畫出向心力
- 蔡郁璇擬告欠贍養費 高國華：都被她榨乾了
- 小鐘說中丁小芹 利菁虧烏鴉嘴
- 情人節浪漫夜 桃園燈會星月情緣正夯
- 自由共和國》吳豐山／整頓國家財政最是當務之急
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：地震預測被氣象局否定 王明仁：心灰意冷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分