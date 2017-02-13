好消息！港鐵案受二級燒傷 張欣茹醫療費豁免

2017-02-13 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵縱火案中，受到二級燒傷的中州科大講師張欣茹，其每日高達9萬台幣的醫療費用，有望豁免。媒體報導，香港社福署已承諾，將獲免張欣茹的醫療費。

《中央社》報導，張女目前意識清楚，仍留院觀察，台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處綜合組組長李晉梅向媒體表示，今上午辦事處與香港社會福利署住院社會醫療服務部討論過後，對方表示醫藥費原則上豁免。

報導指出，香港當地已有兩個慈善基金，願意提供張欣茹家屬經濟援助，另外，港澳台灣同鄉會、港澳台灣慈善基金會，以及香港台灣婦女協會，也派人到院看望張欣茹，致贈港幣3萬元（約新台幣12萬元）慰問金。對此，張女家屬表示感謝，這次事件讓他們感受台人溫暖，也期盼事故中的所有傷者能早日康復。