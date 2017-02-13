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斷掌黑尾鷗台東過冬 鳥友讚牠大老遠飛來了不起！

左角斷掌的黑尾鷗飛抵台東，鳥友關注。（記者張存薇攝）

2017-02-13  15:09

［記者張存薇／台東報導］冬候鳥「黑尾鷗」飛抵台東報到，有一群太平溪出海口群聚棲息，吸引鳥友守候遠遠欣賞，不過眼尖鳥友發現，其中一隻黑尾鷗胸前沾滿油漬、左腳掌也斷掉，在寒風中努力飛翔、覓食，讚歎牠勇敢完成過境任務，了不起！

黑尾鷗為中等體型的鷗科海鳥，因為尾羽以黑色為主，所以叫黑尾鷗，亞成鳥則羽毛為褐色，因為叫聲像貓，在日本則稱為「海貓」、在韓國叫「貓鷗」。鳥友說，黑尾鷗每年從日、韓或中國北方南下過冬，台灣以東北部海域、河口為多，大約每年1、2月會出現在台東，今年約比去年晚到1星期，目前在太平溪出海口約可見到15、6隻。

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