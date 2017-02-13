學測作文出現多國語文 考英文卻以日文作答

大考中心13日進行今年學測考試委員會，審議考生違規事項與後續懲處，在非選擇題的答案卷上，仍有考生不會寫，在空白處塗鴉。（記者廖振輝攝）

2017-02-13 14:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心今天進行今年學測考試委員會，審議考生違規事項與後續懲處，其中今年竟有3位考生在國文及英文作文中違規作答，不只考國文用英文字母亂拼，連英文作文都有1人通篇寫中文，另1人竟然用「日文」平假名及漢字回答，3份作文皆零分計算，且該科成績還要再扣1級分。

大考中心副主任沈青嵩表示，有關非選擇題的閱卷，完全尊重各科閱卷委員的專業評分，而今年發生有考生在國文作文部分，用英文字母回答，但後來仔細看，該篇的英文都是字母拼音，並非通順語句，也不成文章。

其中怪的是，在英文作文部分，竟然也有另外2人用其他語言作答，其中1人通篇用中文書寫，但寫得是「怪腳魚」等字詞，不成正式文章；另外1人則是通篇採用英文加日文書寫，包含平假名、漢字與些許的英文字詞等。

沈青嵩指出，根據調查，3張作文答案卷都被閱卷老師打零分，而根據規定，在答案卷上書寫跟答案無關的文字、符號等，需扣分，經考試委員會審議通過後，決議違規考生，都要在多扣減該科成績1級分。

大考中心統計，今年學測共有29件違規答案卷，其中9人在上頭顯示自己的身分，另外有20件則是書寫無關的文字符號，除了上述3人用不同語言書寫外，還有考生大剌剌在考卷上寫「不會寫」3字，或是塗鴉亂畫，出現了蜜蜂、意境山水畫等，通通都被依規定扣減1級分。