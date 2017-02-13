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嘉縣染H5N6烏骨雞 從傳統市場私宰中流出 大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民
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H5N6再爆一例！嘉義烏骨雞也中標

林聰賢表示，防疫上一直都有在追蹤，今天中午在嘉義發現新疫情後，也請相關人員進行了解。（記者林正堃攝）

2017-02-13  14:47

〔記者林彥彤／台北報導〕H5N6疫情擴大！繼花蓮鴨隻爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，昨天也確診台南火雞場也感染，為此今天行政院與農委會等各部會開中央災害應變中心第1場會議，不料會議開始前，農委會主委林聰賢突然爆料，今天中午又在嘉義一處發現H5N6疫情。

農委會主委林聰賢表示，防疫上一直都有在追蹤，今天中午在嘉義發現新疫情後，也請相關人員進行了解。防檢局表示，該處是一個烏骨雞的私宰場，數量並不多，目前已依照規定處理，相關的數量尚不清楚。

農委會也呼籲，如有發現家禽有不明原因死亡，一定要主動通報。行政院院長林全也說，防疫作戰是全國性的，希望每一位同任都能做好每一項細節，才能達到工作目標

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  • 行政院長林全、農委會主委林聰賢等官員出席禽流感中央災害應變中心會議。（記者林正堃攝）

    行政院長林全、農委會主委林聰賢等官員出席禽流感中央災害應變中心會議。（記者林正堃攝）

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